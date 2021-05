Acht leeuwen in Indiase zoo besmet met Covid-19

Invasieve malariamug uit Zuid-Azië lift naar Hoorn van Afrika via handelsrou­tes

22 april Een soort invasieve malariamug die vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Azië voorkomt, is erin geslaagd om via goederentrafiek de Hoorn van Afrika te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Als de ziektedrager zich kan aanpassen aan het leven in steden daar, loopt de plaatselijke bevolking een groot risico, klinkt het.