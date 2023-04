Aantal wilde tijgers in India overschrijdt de 3000

Hondenbaas­jes opgelet: “Zorg dat je kinderen álle paaseieren vinden, want chocolade en honden is een gevaarlij­ke combinatie”

Dit weekend kunnen de kinderen weer op paaseitjesjacht in de tuin. Maar als je een hond hebt, houd die dan wel extra goed in het oog. In vier jaar tijd is het aantal oproepen naar het Antigifcentrum voor honden die per ongeluk chocolade gegeten hebben met de helft gestegen. Dominique Vandijck van het Antigifcentrum, legt uit waarom chocolade zo schadelijk is voor honden, voor welke chocolade je het meeste moet oppassen en wat je moet doen als jouw hond toch per ongeluk een eitje vindt.