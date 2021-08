Aantal olifanten en giraffen in Kenia toegenomen

Britse regering laat zieke alpaca Geronimo afmaken na juridische strijd van vier jaar. Volgens eigenares was dier kerngezond

15:38 Dierenartsen van de Britse overheid hebben in het Verenigd Koninkrijk een alpaca afgemaakt waarrond al vier jaar een juridische strijd aan de gang was. Geronimo testte tot twee keer toe positief op de besmettelijke ziekte bovine tuberculose of rundertuberculose - die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn - maar zijn eigenares hield vol dat het dier kerngezond was.