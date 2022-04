Aantal krokodillen in noorden van Australië groeit exponentieel na gewijzigd dieet: reptielen genieten nu ook van “lokale specialiteiten”

In het noorden van Australië heeft men een exponentiële groei van het aantal zoutwaterkrokodillen opgemerkt. En dat hebben ze wellicht te danken aan een gewijzigd dieet: in plaats van enkel te teren op waterprooien, lusten ze nu ook wel eens een wild zwijn (of twee).

In de Northern Territory, in het noorden van Australië is er de laatste jaren sprake van een heuse opmars van zoutwaterkrokodillen. Terwijl er in de jaren 70 nog maar een paar duizend krokodillen in het gebied rondzwierven - dat was te wijten aan de jacht die op de reptielen gemaakt werd - zijn er dat nu wel 100.000. Opvallend, want in Queensland en West-Australië herstelt de krokodillenpopulatie zich veel langzamer.

Kortom, er leek aanvankelijk helemaal geen directe aanleiding te zijn voor de uitstekend gedijende zoutwaterkrokodillen in het noorden van het land. Totdat onderzoekers het dieet van de reptielen onder de loep namen.

Gewijzigd dieet

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Biology Letters, beschrijft hoe het dieet van de krokodillen in het noorden van Australië de afgelopen decennia gewijzigd is. Ze analyseerden botten van (oudere) krokodillen en vergeleken deze met de eetgewoonten van hedendaagse exemplaren.

Wat blijkt? Terwijl krokodillen vroeger voornamelijk beroep deden op waterprooien als voedingsbron, lusten ze nu wel eens een everzwijn. “Dat betekent dat de reptielen zich aanpassen aan de lokale specialiteiten”, aldus onderzoeksleider Hamish Campbell (Charles Darwin University). “Niets in het water heeft zo’n hoge voedingswaarde als de wilde varkens.”

Of het gewijzigde dieet van de krokodillen op zijn beurt een impact heeft op de populatie everzwijnen is vooralsnog onduidelijk. Dat wordt onderzocht in een volgende studie. Hoe dan ook is het wild zwijn of everzwijn, dat geïntroduceerd werd in Australië, bijzonder destructief in het land. “We hebben eigenlijk geen idee hoeveel everzwijnen er wel niet rondlopen.”