Aangespoelde witte walvis is niet de wereldberoemde bultrug Migaloo

Toch is het niet gek dat experts en publiek in eerste instantie vreesden dat het om Migaloo ging: ondanks dat er jaarlijks zo'n 35.000 bultrugwalvissen langs de Australische oostkust zwemmen, is Migaloo voorlopig de enige bekende volledig witte bultrug in de wereld. Zijn naam betekent dan ook ‘witte vriend’ in sommige inheemse Australische talen. Migaloo werd in 1991 voor het eerst voor de kust van Byron Bay gespot. Twee jaar geleden werd hij voor het laatst gezien. Volgens wetenschapper Vanessa Pirotta van de Macquarie University in Australië is het echter niet ongebruikelijk dat het dier al zolang niet meer gezien is.