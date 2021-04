200 ton doopvontschelpen met waarde van 21 miljoen euro in beslag genomen op Filipijnen

Onwaar­schijn­lij­ke beelden tonen hoe aapje computer­spel speelt met zijn hersenen, dankzij een chip van Elon Musk

9 april Een aap die een computerspel speelt zonder handen of poten maar alleen via zijn hersenen. Die onwaarschijnlijke beelden hebben wetenschappers nu ook gedeeld met de wereld. Miljardair Elon Musk gaf de opdracht aan een van zijn bedrijven, Neuralink, om een chip in te planten in de hersenen van een aapje en zo zijn gedrag te sturen. Het nieuws van het geslaagde experiment maakte hij begin februari al bekend, nu deelt Neuralink ook de beelden.