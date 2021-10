1 op de 5 vogelsoorten in Europa is met uitsterven bedreigd

Jeroen Denaeghel, woordvoer­der Natuur en Bos: “Zo’n fakkel­tocht tegen de wolf lijkt wel een middeleeuw­se heksenver­bran­ding”

24 september Jeroen Denaeghel (50), woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos, kreeg eerder deze week een doodsbedreiging te slikken naar aanleiding van zijn communicatie over de wolf in Limburg. Denaeghel wenst dat hoofdstuk af te sluiten - “het hoeft niet over mij te gaan” - maar wil wel foute informatie over de wolf uit de wereld helpen. “Er heerst een angstpsychose. Ik krijg koude rillingen als ik de affiche voor die fakkeltocht tegen de wolf in Oudsbergen zie. Het doet me denken aan een middeleeuwse heksenverbranding.”