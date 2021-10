“1 op de 2 katten in België is te dik”: dierenarts legt uit welke voeding je huisdier (niet) nodig heeft

Verontwaar­di­ging na grootste jacht ooit op dolfijnen, 1.400 dieren afgeslacht op Fae­röer-eilanden: “Echt niet meer van deze tijd”

16 september Op de Faeröer-eilanden zijn 1.428 witflankdolfijnen omgebracht. Dolfijnenjacht is een eeuwenlange traditie op de eilanden in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar het aantal is dit jaar uitzonderlijk hoog. Volgens tellingen van de Faeröer werden er in 2020 in totaal 576 grienden en 35 witflankdolfijnen gedood, een pak minder dus. Bioloog Dirk Draulans hoopt dat het hoge aantal de inwoners van de eilanden doet nadenken. “Ik hoop dat deze dieren een soort van martelaar kunnen zijn, om eindelijk komaf te maken met deze vreselijke en overbodige praktijk”, zegt Draulans.