Ze wilden samen sterven, maar eindigen met celstraf van vier jaar met uitstel en levenslange verwondingen: “Dit is het einde... het leven is voorbij.”

Diepenbeek / HasseltEen 26-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar met volledig uitstel nadat hij op 5 juli 2017 op de Boudewijnlaan in Diepenbeek met zijn 29-jarige kompaan aan boord met 200 kilometer per uur tegen een boom reed. Het duo had een pact gesloten en de bedoeling was dan ook dat ze niet meer levend uit hun wrak zouden geraken.