Ze wilden samen sterven, maar eindigen met celstraf van vier jaar en levenslange verwondingen

Dilsen-Stokkem Aspergeboe­rin krijgt twee jaar cel voor cannabis­plan­ta­ge en xtc-labo in haar kwekerij: “Zij stond aan de basis van de illegale drugspro­duc­tie”

25 februari De 55-jarige Bocholtse die in 2015 samen met haar intussen overleden man H. een aspergekwekerij uitbaatte op domein Schootsheide in Elen (Dilsen-Stokkem) is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar omdat ze enkele Nederlanders een cannabisplantage en een XTC-labo liet opzetten in een loods en een stal op haar domein. De illegale drugsproductie en -verkoop leverde bijna 300.000 euro op. Zelf had de vrouw de vrijspraak gevraagd omdat ze niets afwist van de drugs. De strafrechtbank volgde niet. “Zonder haar tussenkomst was dit onmogelijk geweest.”