Zaakvoerder wil personeel betalen met bitcoins: “Maar Belgische overheid loopt achter”

Diepenbeek Niki Colemont, even wereld­nieuws door zijn gekke eekhoornfoto’s, moest plots ook negatieve reacties slikken: “Eerlijk? Ik heb wel eens aan stoppen gedacht”

17 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Het jaar waarin hobbyfotograaf Niki Colemont (34) doorbrak. Met zijn atypische beelden deed de Diepenbeekenaar vele harten smelten. Zijn creaties, gemaakt in een achtertuin, haalden zelfs het wereldnieuws. En ook aan nieuwe volgers op sociale media had Niki geen gebrek. “Maar ik heb ook negatieve reacties voorbij zien komen. Eerlijk, ik heb mezelf wel eens afgevraagd of ik er niet beter mee kon stoppen. Al lig ik er nu niet meer wakker van. Dieren fotograferen werkt net helend voor mij.”