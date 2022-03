Wordt jouw straat deze zomer een speelstraat?

Wil jij deze zomer graag buitenspelen met je vriendjes zonder dat je je zorgen hoeft te maken over doorgaand verkeer? Doe dan voor zondag 1 mei je aanvraag om je straat te veranderen in een speelstraat. In een speelstraat is doorgaand verkeer namelijk verboden, enkel fietsers mogen de straat in rijden. Bestuurders van motorvoertuigen mogen de straat enkel inrijden als ze daar wonen of als ze een garage in de straat hebben. Indien je als bestuurder van een motorvoertuig de straat in rijdt, mag je enkel stapvoets rijden. Zo is een speelstraat volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Wil jij van jouw straat een speelstraat maken? Doe dan voor 1 mei je aanvraag via dit formulier. Meer informatie vind je hier.