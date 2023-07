WEER. Stralend zonnig weer in Diepenbeek vandaag

gezocht KIJK. Dieven stelen kluis met duizenden euro’s en wandelen er op het gemak mee door winkelcen­trum

Politie en parket verspreiden bewakingsbeelden van twee dieven die op klaarlichte dag hebben toegeslagen in Shopping 1, een druk winkelcentrum in Genk. Op de beelden is te zien hoe de twee midden op de dag een zware kluis stelen en er rustig mee weg wandelen, het hele winkelcentrum door.