WEER. Redelijk helder weer in Diepenbeek vanochtend

Uitslaande brand bij fruitbe­drijf Moors in Gro­te-Spou­wen veroor­zaakt grote rookpluim: “Hou ramen en deuren gesloten”

In de Wanhofstraat in Grote-Spouwen bij Bilzen is woensdagavond een brand uitgebroken in een loods van fruitbedrijf Moors. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is aanzienlijk. Brandweer en politie zijn ter plaatse en vragen om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.