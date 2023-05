WEER. Kans op helder weer in Diepenbeek vanochtend

Dragshow in kerk is groot succes ondanks online haatcampag­ne: “Er komt sowieso tweede editie”

Een dragshow, glitter, pailletten en een barbecue in de kerk? Het is eens iets anders dan een misviering. In de Minderbroederskerk in Sint-Truiden gaven vijf dragqueens woensdagavond, net op de internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie, het beste van zichzelf. “Een groot succes”, noemt organisator Steffen Heusdens (30) het, al werd die door het evenement wel het mikpunt werd van een online haatcampagne: “Al mijn horecazaken kregen plots zeer negatieve reviews.”