WEER. In Diepenbeek heldere ochtend

Minister Weyts investeert 9,5 miljoen euro in Limburgse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert meer dan 9,5 miljoen euro in 18 schoolprojecten in Limburg. Scholen in Sint-Truiden, Hasselt, Bocholt, Zonhoven, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Heusden-Zolder, Peer, Maaseik, Maasmechelen en Houthalen-Helchteren krijgen financiële steun om hun gebouwen te renoveren.