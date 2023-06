WEER. Helder weer in Diepenbeek vanochtend

Hasselaar Yannick Bouts (43) ruilt Kasteel van Ordingen in voor luxehotel La Réserve in Knokke: “Ach, ook hier zijn ze nog niet van mij af”

Twee jaar lang stond hij aan het roer van vijfsterrenhotel Kasteel van Ordingen, maar eind juni trekt Yannick Bouts de deur achter zich dicht. Bouts trekt naar La Réserve, een project van Marc Coucke en Bart Versluys in Knokke-Heist, om het prestigieuze hotel een doorstart te geven. Voor hij naar de kust verhuist, blikt Yannick Bouts (43) nog even terug op twee wilde jaren in Ordingen. “In zeven maanden tijd konden we al onze doelen afvinken. Toen begon ik te denken: ‘Oei, wat nu?’”