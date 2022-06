Viergeslacht in Diepenbeek.

Hasselt Hasselaar Steve Meert (41) van ‘FC Nerds’ plots overleden: “We eren hem binnenkort met zijn single”

Hasselaar Steve Meert, gekend van zijn deelname aan ‘FC Nerds’ in 2008, is dit weekend onverwacht overleden. De man liet het leven door hartfalen. Hij was al jaren actief binnen de lokale media en showbizzwereld.

29 mei