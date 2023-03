Vanochtend bewolking in Diepenbeek

Zweedse douane betrapt echtpaar uit Genk met 15 wapens: “Vier pistolen in slipje verstopt en twee in bh”

Een Belgisch echtpaar is op de brug tussen Denemarken en Zweden betrapt op wapensmokkel. Tijdens een routinecontrole beweerde de man dat ze op weg waren naar een trouwfeest. Omdat de agenten argwaan hadden, besloten ze het koppel te fouilleren. Bij de vrouw hadden ze meteen prijs. “Vier pistolen in haar slipje en twee in haar bh”, zegt een woordvoerder van de douane. En dat was nog maar het begin, want ze ontdekten nog veel meer wapens.