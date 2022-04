Vanaf paasmaandag weer twee weken presesverkiezingen in Diepenbeek

Hasselt IN BEELD. Stad plant vierde boom eindelijk succesvol op Hasseltse Grote Markt

Het leek even alsof de Hasseltse Grote Markt niet voorbestemd was voor bomen. Eerst kon het water niet goed doorsijpelen in de betonnen plantbakken waardoor de bomen afstierven, en afgelopen donderdag bleek dan weer een van de nieuwe zilverlindes te groot om te kunnen planten. “Intussen konden we bij onze leverancier in Frankrijk een nieuwe boom kiezen die wél past”, aldus schepen van Groenonderhoud Laurence Libert (Open VLD).

12 april