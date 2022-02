Van landskampioen met Genk tot ‘extreme poetsman’: indrukwekkende carrièreswitch van Timothy Durwael

Hasselt/DiepenbeekEen jaar geleden ruilde Hasselaar Timothy Durwael het leven als profvoetballer in voor dat van poetser in vuile huizen en werven. Met zijn bedrijf Xtreme Clean schuimt hij heel België af om mensen met extreme verzamelwoede, geuroverlast in hun woning of verhuisplannen uit de nood te helpen. “Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar poetsen is echt een passie geworden.” En dat terwijl hij in het seizoen 2010-2011 nog kampioen speelde met KRC Genk, met heel wat bekende namen in de ploeg.