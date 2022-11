UCLL Diepenbeek zet in op organische warmte met bouw van verwarming op biomassa

De biomeiler is een innovatie die je nog niet meteen in alle tuinen zal zien opduiken. Voor UCLL is het echter belangrijk om nu al in te zetten op technologie die duurzaam is, waarbij reststromen worden ingezet voor nieuwe toepassingen en vooral: om slimme oplossingen te voorzien voor actuele maatschappelijke uitdagingen zoals, in dit geval, de energiecrisis.