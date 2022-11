Twee inbraken in Diepenbeek: som geld gestolen

Hasselt Hasseltse jongeren krijgen gratis busabonne­ment

Om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met het openbaar vervoer, deelt de stad Hasselt opnieuw gratis abonnementen uit aan jongeren van 6 tot 20 jaar. “Iedere jongere met een domicilie in Hasselt of die geregistreerd is in het co-ouderschapsregister krijgt een gratis Buzzy Pazz waarmee ze een jaar lang gratis de bus of de tram kunnen nemen”, aldus bevoegde schepen Marc Schepers (RoodGroen+).

22 november