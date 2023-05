Studiedag over kansrijk onderwijs trekt 300 professionals naar UCLL

Update Dikke rookpluim door brand bij bedrijf ‘Jeubis’ in Sint-Trui­den

Woensdagnamiddag is een zware industriebrand ontstaan in de Lichterberglaan in Sint-Truiden. Op het bedrijfsterrein van ‘Jeubis’ ontstond een dikke rookpluim die tot ver te zien was. Eén medewerker is overgebracht naar het ziekenhuis.