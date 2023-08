Duo riskeert stevige celstraf nadat ze bij Bilzenaar binnenval­len: “Ook zijn moeder deelde in de klappen”

Twee heren die in maart om half elf ’s avonds binnenvielen in een woning in Bilzen, riskeren een zware celstraf. Het duo geeft toe dat ze slachtoffer B. en zijn moeder stevig aanpakten. “Ik heb er veel spijt van en wil mijn leven beteren,” gaf één van hen mee. Zijn kompaan kroop eerder in de slachtofferrol.