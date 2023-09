Driekoppi­ge rechtbank meteen gewraakt op eerste dag van gerechte­lijk jaar: “Ik werk al 22 jaar aan de balie en dit is mijn eerste wraking”

Het gerechtelijke jaar is nog maar net gestart, maar tot pleiten kwam het vrijdagochtend in de correctionele rechtbank van Hasselt nog niet. Drie raadsmannen, één beklaagde, vier benadeelde partijen en drie rechters waren naar het gerechtsgebouw getrokken om een zaak uit 2021 te behandelen: Poging tot moord aan een tankstation in Ham. Alvorens de zaak goed en wel begon, werd de voorzitter van de rechtbank echter beschuldigd van partijdigheid: “Jij gelooft hem niet?”