Snelheidsduivel rijdt 120 kilometer per uur waar toegestane snelheid amper 50 kilometer per uur bedraagt

Mijntelco Uitfase­ring 3G-net­werk: welke gevolgen heeft dat voor eigenaars van een oudere smartphone?

In de loop van volgend jaar zullen alle mobiele operatoren die over een eigen netwerk beschikken hun 3G-netwerk uitfaseren om plaats te maken voor de meer geavanceerde 4G- en 5G-technologie. Hierdoor zullen we sneller en beter kunnen surfen, maar voor verouderde smartphones is dat minder goed nieuws. Mijntelco.be legt uit.