Maximum­snel­heid op Woudstraat nu 50 km/uur na twee dodelijke ongevallen

Wie deze week al langs de Weg naar Zwartberg en de Woudstraat in Genk-Noord is gepasseerd, zal ongetwijfeld de nieuwe snelheidsborden naast de weg hebben opgemerkt. Stad Genk heeft beslist om de maximumsnelheid op de wegen in te perken, als veiligheidsmaatregel na de twee dodelijke verkeersongevallen die dit jaar tegen de brugpijler op het einde van de Woudstraat plaatsvonden.