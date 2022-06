Progeriapatiënt Michiel laat tweede Dragon Ball Z tattoo plaatsen in nog geen maand tijd: “En ik wil er nog”

Z’n allereerste tatoeage liet Michiel Vandeweert, die op jonge leeftijd gediagnostiseerd werd met de verouderingsziekte progeria, al in 2015 zetten. En hij heeft de smaak duidelijk goed te pakken want de voorbije jaren kwamen er nog enkele bij. Nu zelfs twee in nog geen maand tijd. In mei liet hij live tijdens de Gossip Guy Podcast van Ender Scholtens een eerste tattoo geïnspireerd door Dragon Ball Z plaatsen: Goku op de Flying Nimbus. Die kreeg een plekje op zijn linker bovenbeen. “Ik ben een grote fan van Dragon Ball Z, het is mijn favoriete anime”, vertelt Michiel die maandag 24 wordt. “Eerst liet ik met Goku ‘the good guy’ tatoeëren. Hij is het hoofdpersonage van Dragon Ball Z en hoewel het misschien cliché is, vind ik hem gewoon heel cool. Het was dankzij Ender dat ik hier in Roeselare bij Inksane, voor mij toch twee uur rijden, belandde. Toen al sprak ik erover om ook ‘the bad guy’ uit Dragon Ball Z te laten tatoeëren en vandaag is het zover.”