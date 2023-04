Politie LRH stelt inbraakpoging vast in Diepenbeek

Jerome redt kleinste cinema van Limburg: “Op tiende verjaardag van Cameo verwelko­men we Truienaar opnieuw voor betaalbare films”

Cinema Cameo, de kleine, gezellige filmzaal in het hart van Sint-Truiden, is gered. Begin dit jaar kondigde eigenaar Trudo Carlier de sluiting van de laatste cinema in de stad nog aan. Even leek het doek definitief te vallen, tot ondernemer Jerome Fontaine (32) op het project stootte. “De komende maanden gaan we hard werken om Cameo klaar te maken voor de toekomst.” Al kan Fontaine voor de doorstart nog heel wat hulp van filmliefhebbers gebruiken.