Politie Limburg Regio Hoofdstad houdt controleactie op zwaar vervoer: 15.500 euro aan boetes

Genk Internatio­na­le cocaïneben­de opgerold: vijf arresta­ties in Limburg én Bentley van vermeend kopstuk in beslag genomen

De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft, onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren, een internationale bende opgerold die op grote schaal cocaïne importeerde via de haven van Antwerpen. Dat laat het parket van Limburg weten. Ook in beslag genomen: de peperdure Bentley Bentayga van het vermeende kopstuk, ook bekend als de ‘snelste SUV ter wereld’.

5 september