“Nooit de bedoeling geweest om te shockeren, maar toch storen mensen zich eraan”: busbedrijf De Zigeuner overweegt na 75 jaar naamsverandering

DiepenbeekReisbureau en busbedrijf De Zigeuner uit het Limburgse Diepenbeek overweegt voor het eerst in het 75-jarig bestaan een naamsverandering. Het familiebedrijf wil nog meer inspelen op de naam ‘Z-coach’, die nu ook al op de reisbussen vermeld staat. “De Zigeuner volledig schrappen, willen we niet, maar incidenten op reis in Duitsland en Hongarije doen ons wel nadenken”, zegt de familie.

In Limburg en over de grenzen heen is De Zigeuner een gevestigde waarde. Het Diepenbeekse busbedrijf viert volgend jaar dan ook zijn 75-jarig bestaan, maar mogelijk niet onder de naam die de Limburger vandaag zo goed kent. “De naam van ons bedrijf levert ons de laatste tijd nogal wat incidenten op”, zeggen zaakvoerder Rik Vanheusden en Hedwig Lox, transport en logistiek manager en tevens schoonzus van Vanheusden.

Quote Als familiebe­drijf hebben we De Zigeuner nooit gekozen met de bedoeling om te shockeren. Toch vallen de opmerkin­gen, zowel op reis als in boze mails, op. Misschien hebben we er nooit genoeg bij stilge­staan Rik Vanheusden en Hedwig Lox

Aangesproken op de kerstmarkt

Zoals op reis in Duitsland bijvoorbeeld. “Het is al gebeurd dat onze buschauffeurs op de kerstmarkt over onze bedrijfsnaam worden aangesproken”, vertelt Lox. “Die naam staat namelijk ook op de winterjassen van onze chauffeurs en daar zijn sommige mensen niet blij mee. Ook in bepaalde delen in Hongarije storen mensen zich aan onze bedrijfsnaam. Het komt voor sommigen beledigend over. Als familiebedrijf hebben we de naam De Zigeuner nooit gekozen om te shockeren. Toch valt het op dat we sporadisch misnoegde opmerkingen krijgen, zowel op reis als in boze mails. Misschien hebben we er nooit genoeg bij stilgestaan.”

En dus overweegt het familiebedrijf voor het eerst een naamsverandering. “Maar er ligt nog niets vast”, verduidelijkt de zaakvoerder. “We hebben ook nog geen idee welke naam het dan wel zou worden. Maar als familiebedrijf denken we er wel over na.”

Connotatie met Russische tanks

Of de naam ‘Z-coach’ op tafel ligt? “Wie weet”, reageren Vanheusden en Lox. “Die naam staat, samen met De Zigeuner, al jaren op onze bussen vermeld. We hebben al wat langer schrik dat De Zigeuner op termijn verboden zou worden, dus voegden we liever op tijd een tweede naam toe aan onze bussen. Moesten we dan plots van naam veranderen, dan kennen onze klanten ons toch ook al als ‘Z-coach’. Al raakten onze klanten daardoor ook in de war en dachten ze dat ons bedrijf was overgenomen. Vandaar dat De Zigeuner onze hoofdnaam bleef. Bovendien krijgen we plots de opmerking van klanten dat ‘Z-coach’ hen doet denken aan de ‘Z’ op de Russische tanks en pantserwagens… Dat is ook niet wat we willen. We moeten er nog eens goed over nadenken.”

