Limburgse leerlingen maken kennis met hoger onderwijs op Event Oriënt

Event Oriënt is van bij het ontstaan in 2017 erg populair bij scholen. De voorbije twee jaar kon het event omwille van Corona niet doorgaan maar dit jaar moest Hogeschool UCLL, die het event organiseert, de inschrijvingen vervroegd afsluiten door de grote interesse. 300 leerlingen van Don Bosco in Genk, Sint-Maria in Geel, SJB in Zonhoven, GO Next in Hasselt, Bovenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg en Viio in Tongeren mochten uiteindelijk naar Diepenbeek om de eerste stappen in hun studiekeuzeproces te zetten.