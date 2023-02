Limburgse Imkersbond deelt lokkasten uit om Aziatische hoornaar te bestrijden

Het exotisch insect bedreigt de bijenvolken van liefst 1.350 Limburgse imkers en dat is een ernstig probleem. Ook andere nuttige vliegende insecten worden slachtoffer van de Aziatische hoornaar. “Deze is in staat om op korte tijd een volledige bijenvolk leeg te roven, wat zeer schadelijk is voor zowel de bestuiving in de Limburgse fruitteelt als voor de diversiteit van de plantenrijkdom in onze provincie", klinkt het bij de Limburgse Imkersbond.