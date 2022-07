Kruispunt Molenstraat en Industrielaan: afwerkingswerkzaamheden op traject tot midden augustus

Diepenbeek Huis van het Kind Diepenbeek roept op: “Doneer vorige boekentas­sen zeker aan Sint-Vincentius”

Gaat jouw kind straks, na een deugddoende vakantie, met een nieuwe boekentas naar school? Dan weet het Huis van Het Kind in Diepenbeek goede raad wat betreft het vorige exemplaar. “Elke boekentas die namelijk nog in goede staat is, kan je doneren aan onze netwerkpartner Sint-Vincentius", zo roept het Huis van het Kind via sociale media op.

8 juli