Inwoners Diepenbeek kiezen thema’s voor 50 000 euro burgetbudget

Tongeren Tongeren krijgt met ‘Kat op Schoot’ tweede kattencafé van Limburg: “Een gezellige, tijdelijke thuis voor de beestjes voor ze hier een nieuw baasje vinden”

Een kopje koffie drinken met een stukje taart erbij en tegelijkertijd een van de ronddwalende katten aaien? Vanaf september kan het in ‘Kat op Schoot’ in de Tongerse Ambiorixkazerne. “Dit is pas het tweede kattencafé van Limburg”, vertelt initiatiefneemster Sabine van der Meer. De eerste katten zijn er intussen gearriveerd om er hun plekje te vinden voor de grote opening van het café.

26 juli