INTERVIEW. Mieke Gorissen (38) na ontroerende aankomst olympische marathon: “Ik weet nog altijd niet hoe ik het gedaan heb”

Alken/Heers/Kortessem/Wellen Haspengouw­se burgemees­ters betreuren timing van beslissing Borgloon en Tongeren: “Raadsleden niet de kans gegeven om te debatteren over mogelijke fusie”

5 augustus Dat de burgervaders van Borgloon en Tongeren dinsdag plots bekendmaakten dat ze de ambitie hebben om te gaan fuseren, is niet in goede aarde gevallen bij vier andere Haspengouwse burgemeesters. Er liep namelijk ook een traject om te onderzoeken of een fusie tussen Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen een mogelijkheid was. Op 2 september stond er in elke gemeente een zitting gepland met de raadsleden om erover te debatteren. “Zij vallen nu gewoon uit de boot”, klink het.