IN BEELD. Colonnes Limburgse boeren trekken richting Brussel om stem te laten horen

Hasselt en Kortessem lanceren website over fusie

Hasselt en Kortessem gaan zonder andere steden of gemeenten door met het onderzoek naar een fusie. “Dat willen we in volle transparantie doen met een grote betrokkenheid van onze inwoners, dus lanceren we nu een gloednieuwe website", vertellen burgemeesters Steven Vandeput (N-VA) en Tom Thijsen (CD&V).