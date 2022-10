“Hopen op 300 Limburgse studenten die bloed willen geven”: Rode Kruis-Vlaanderen kampeert aan campus Diepenbeek voor bloeddonoren

LimburgRode Kruis-Vlaanderen strandt op woensdag 26 en donderdag 27 oktober twee dagen in Diepenbeek aan de campus om zoveel mogelijk studenten te overtuigen bloed te donoren. “We mikken op minstens 300 studenten", zegt Joachim Deman van het Rode Kruis. De huidige bloedreserve in Vlaanderen zou veel te laag staan.

Twee keer per jaar organiseert Rode Kruis-Vlaanderen samen met studenten ‘Bloedserieus’, een bloedinzamelingsactie in zes Vlaamse studentensteden. “Op deze manier zoekt de organisatie zowel letterlijk als figuurlijk naar nieuw bloed bij studenten, die potentieel nog een lange ‘carrière’ als donor voor de boeg kunnen hebben", zegt Deman.

“Want voor een aantal studenten is het al een goede gewoonte, maar voor velen is een donatie tijdens Bloedserieus de eerste keer. Tijdens deze twee dagen mikken we als organisatie op zo’n 300 Limburgse student-donoren. En die zijn stuk voor stuk broodnodig, omdat de bloedvoorraad in Vlaanderen momenteel op een laag pitje staat.” Dit keer staat Limburg op het programma, en zal er gefocust worden op de campus in Diepenbeek.

Volledig scherm Het Rode Kruis Vlaanderen rekent op minstens 300 leerlingen die bloed willen geven aan de campus in Diepenbeek. © Mine Dalemans

“Normaal gezien hebben we van alle bloedgroepen constant een voorraad voor een volledige werkweek, maar dat is nu voor meerdere bloedgroepen niet meer het geval. Daarom is het belangrijk dat we genoeg donoren vinden – ook niet-studenten – om die bloedvoorraad op een hoger peil te krijgen. Want het hier gaat over het bloed dat we dagelijks nodig hebben voor allerhande patiënten: elk jaar krijgen in ons land duizenden mensen een bloedtransfusie. Denk bijvoorbeeld aan moeders na een moeilijke bevalling, kinderen met leukemie, patiënten met stollingsproblemen of mensen die een ongeval gehad hebben.”

Op woensdag en donderdag kunnen de studenten telkens van 11 uur tot 16 uur bloed geven in Gebouw D van Campus Diepenbeek in de Agoralaan. Inschrijven kan via bloedserieus.be.

“Studenten die zich niet kunnen vrijmaken op één van deze momenten, en natuurlijk ook andere Limburgers die bloed willen geven, zijn welkom in ons donorcentrum in Genk of tijdens één van de talrijke lokale bloedzamelingen. De procedure is zeer eenvoudig: ga naar rodekruis.be/bloed, check de locaties en tijdstippen die jou best uitkomen en maak een afspraak. Dat kan ook via het gratis nummer 0800 777 00", besluit Deman.

