Geen treinverkeer tijdens het weekend van 8 tot 10 april

Sint-Truiden Sint-Trui­den heeft na twee maanden opnieuw een goedge­keurd meerjaren­plan

Voor de derde keer in vier maanden lag het meerjarenplan op tafel tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden. Na een klacht besliste de Limburgse gouverneur in januari dat de begroting meer transparantie over de inkomsten van de stad vereist. Na een technische fout in februari, werd het agendapunt gisteren meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

29 maart