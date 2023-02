Familie van poolreizigers Adrien de Gerlache en Tony Van Autenboer openen Antarcticamuur aan UHasselt

Hasselt Waar gaan we in de toekomst wonen en werken? Limburgers mogen mening geven over ruimtelij­ke plannen van provincie

Het provinciebestuur Limburg legde onlangs in het ‘Ruimtepact 2040' vast hoe de provincie er in 2040 zou moeten uitzien op vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Hoe gaan onze steden en dorpen eruitzien? Waar zullen we wonen? Waar kan er aan landbouw gedaan worden? En wat moet open ruimte blijven? Vanaf 17 februari kunnen de Limburgers het plan zelf inkijken en er hun mening over geven.

8 februari