En plots woon je naast een reusachtige spoorbrug: “Misschien hadden ze ons beter onteigend”

Hasselt Van moderne klassie­kers tot exotische tijdschrif­ten en strips: dit zijn de 5 leukste leesvoerlo­ca­ties in Hasselt

13 maart Voor het 50ste jaar op een rij vieren we de Jeugdboekenmaand. Een maand waarin we niet alleen vaker in onze eigen boekenrekken duiken, maar waarin we met véél zin ook de mensen belichten die het lezen mogelijk maken. Niet alleen de auteur, tekenaar of de drukker, maar ook zij die via hun boekhandel al jarenlang verhalen tot bij ons brengen. Daarom gingen wij op doortocht langs de vijf leukste boekhandels en leesvoerlocaties in Hasselt, het mekka voor de Limburgse boekenwurmen. Snuffel je mee?