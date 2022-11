‘Eekhoornman’ Niki (36) wint publieksprijs van National Geographic Fotowedstrijd

Eerder al postte ‘The Squirrelman’, die de bijnaam kreeg omwille van zijn creatieve kiekjes van eekhoorns, enthousiast over de wedstrijd op zijn Instagram . “Een droom zou in vervulling gaan als ik kan winnen met een eekhoornfoto”, liet hij aan zijn fans weten. Vandaag blijkt het raak en haalt de naar Genk verhuisde Diepenbekenaar de publieksprijs van de National Geographic Fotowedstrijd binnen.

“Ik kan het nog altijd niet vatten", reageert Niki, die ervandoor gaat met een glazen award, shoptegoed bij CameraNU ter waarde van 500 euro en een jaarabonnement op National Geographic. “Het was mijn doel om ooit een grote wedstrijd met een eekhoornfoto te winnen. Dat is nu eenmaal mijn favoriete dier en mijn favoriet fotomodel (lacht). Gisterenavond (maandag, red.) stond de uitslag dan plots op de website van National Geographic. Ongelofelijk.”

Hoe de winnende foto precies gemaakt werd? “Door de eekhoorn te verleiden met een hazelnoot op een stukje mos, die ik op een drinkvijver liet drijven”, glimlacht Niki. “Die vijver in een privébos in het Nederlandse Noord-Brabant is specifiek bedoeld voor eekhoorns. Samen met een goede vriend trok ik er naartoe en vier uur lang heb ik gewacht op een dappere eekhoorn die de sprong durfde te wagen. Heel wat eekhoorns wilden wel, maar vonden niet de moed.”