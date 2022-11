‘Eekhoornman’ Niki (36) wint publieksprijs van National Geographic Fotowedstrijd: “Uren gewacht op het unieke moment”

Wellen Twintiger veroor­deeld tot jaar cel na webcamseks met 12-jarig meisje: “Voor het slachtof­fer was dit mentale verkrach­ting”

Een 29-jarige man uit Wellen is veroordeeld tot een celstraf van een jaar, omdat hij een 12-jarig meisje heeft aangezet tot ontucht. Hij overtuigde het erg jonge slachtoffer om over te gaan tot webcamseks en het sturen van naaktfoto’s. “Na de feiten is ze gepest op school, omdat het gerucht de ronde deed dat de foto’s verspreid werden. Ze is zo zichzelf ook gaan verminken”, sprak haar advocaat.

14 november