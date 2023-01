Dief gaat aan de haal met brander en grasmachine in Diepenbeek

VOETBAL DERDE NATIONALE B Stef Heeren en Eendracht Termien staan voor een drukke ‘Engelse’ week: “Deze drie wedstijden moeten ons zoveel mogelijk punten opleveren”

Met drie wedstrijden op één week wacht Eendracht Termien een druk programma. Zaterdag en woensdag speelt de Genkse club op eigen terrein twee inhaalwedstrijden tegen Betekom en Sint-Lenaerts en op zaterdag 14 januari reist het team van Dennis Hamers naar Witgoor Dessel. “We staan niet alleen voor een drukke, maar ook belangrijke week”, zegt de Genkse verdediger Stef Heeren. “Bedoeling is om mee te strijden voor een plaats in de eindronde. Wel, dan moeten we op zijn minst onze inhaalwedstrijden winnen en als het kan ook nog een draw in Dessel meegraaien.”

