De blokbar in Diepenbeek is er weer om studenten een rustgevende blokplek aan te bieden

Heb jij een duwtje in de rug nodig om te blokken of is het voor jou niet altijd evident om thuis te studeren? Dan kan je vanaf 16 mei tot en met 26 juni in GC de Plak terecht om je te begeven in een omgeving waar je in alle rust kan studeren. De plaatsen zijn echter beperkt dus reserveer snel je plekje in de stille Blokbar. Meer informatie vind je hier. Reserveren kan hier.