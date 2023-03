Colonnes Limburgse boeren trekken richting Brussel om stem te laten horen: “We hebben twee goede Limburgse politici, waarom komen ze niet overeen?”

En daar zit onder andere het stikstofakkoord voor iets tussen. De huidige plannen maken het voor landbouwbedrijven moeilijk of in sommige gevallen onmogelijk om op dezelfde manier te blijven werken. “Maar er is meer”, vertellen de landbouwers die in Herk-de-Stad klaarstaan om mee te gaan naar Brussel. “Ook het mestactieplan (dat bepaalt waar landbouwers aan moeten voldoen bij de productie en de opslag van mest en het bemesten zelf, red.) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgen voor immense kopzorgen en frustratie. Tegen 1 april zouden we onze papieren moeten indienen om in orde te zijn en zo te kunnen weten wat we waar mogen telen en of we subsidies krijgen. Maar zolang het GLB niet goedgekeurd is, weten wij van niks.”