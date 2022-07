Bram (25) uit Diepenbeek verkoopt zijn opgelapte, 43 jaar oude Ford Transit: “Verliefd op die bus, maar geef mij maar gewoon een rugzak”

Bilzen Ann-Sophie, Olivier en Fréderique zoeken nog 8.000 euro om te kunnen co-housen nadat ze beide ouders verloren: “Dit huis zit vol herinnerin­gen aan mama dus hier willen we samen blijven wonen”

“Mama wilde één ding: dat we voor altijd overeen zouden komen en dicht bij elkaar zouden blijven.” Toen de mama van Ann-Sofie (26), Olivier (24) en Fréderique (20) Vandevenne in 2020 overleed, beloofden de drie haar wens waar te maken. Oudste zus Ann-Sofie trok terug in het ouderlijke huis in Bilzen waar ze met hun drieën elk een plekje willen creëren. Om de verbouwingen te kunnen bekostigen, start het gezin een crowdfunding op. “Alleen mijn broer heeft een volwaardig inkomen een we gaan binnenkort al een tweede lening aan”, klinkt het.

20:16