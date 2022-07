Bestuurder van motorfiets gewond bij ongeval

Sint-Truiden Hond krijgt tweede kans nadat hij kindje (6) beet, maar mag (nog) niet terug naar baasje: “Thor is als een zoon voor mij... Dit was mijn fout”

Thor, de hond die eerder deze week een kind van 6 jaar in het aangezicht beet, krijgt geen spuitje. Volgens gedragstherapeuten is er niets dat wijst op consequent agressief gedrag, en had de pocket bully simpelweg aangelijnd moeten zijn. Iets wat zijn baasje ook erkent, al is het maar de vraag of hij Thor nog terugkrijgt.

