Ben of ken jij een Diepenbeekse ster? Laat het dan zeker weten!

Elke inwoner van Diepenbeek kan zich inschrijven om gehuldigd te worden als Diepenbeekse Ster. Bijzondere prestaties van alle categorieën zijn mogelijk, niet enkel degenen die het best, hoogst of snelst gescoord hebben mogen zich inschrijven. Ook de anderen die vinden dat ze een prestatie hebben geleverd maken kans op de titel van Diepenbeekse Ster. Uit alle inschrijvingen wordt er vervolgens een selectie gemaakt op basis van de drie pijlers van de dienst Vrije Tijd, namelijk beleving, verbinding en talentontwikkeling. Kan jij aan iemand denken die het verdient om Diepenbeekse Ster genoemd te worden? Schrijf jezelf of iemand anders dan in via dit formulier of stuur een mailtje naar vrijetijdsloket@diepenbeek.be. Je kan nog tot en met 2 mei mensen nomineren. Meer informatie vind je hier.